Король Великобритании Карл III временно не будет исполнять публичные обязанности
Королю Великобритании Карлу III была проведена медицинская процедура, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
В сообщении говорится, что монарх обратился к медикам, «как и тысячи мужчин каждый год», из-за увеличения простаты.
«Новообразование у Его Величества - доброкачественное, он обратится в больницу на следующей неделе для корректирующей процедуры», - отметили в Букингемском дворце.
Также в заявлении говорится, что из-за этого Карл III временно не будет исполнять публичные обязанности.
Ранее японские ученые выяснили, что регулярное употребление грибов в пищу способствует снижению риска развития рака простаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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