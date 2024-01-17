Король Великобритании Карл III временно не будет исполнять публичные обязанности

В сообщении говорится, что монарх обратился к медикам, «как и тысячи мужчин каждый год», из-за увеличения простаты.

«Новообразование у Его Величества - доброкачественное, он обратится в больницу на следующей неделе для корректирующей процедуры», - отметили в Букингемском дворце.

Также в заявлении говорится, что из-за этого Карл III временно не будет исполнять публичные обязанности.

Ранее японские ученые выяснили, что регулярное употребление грибов в пищу способствует снижению риска развития рака простаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».