Кормухина назвала сумасшедшим поляка, запретившего исполнение «Тёмной ночи» в музее
Певица призвала в эфире НСН не судить обо всём народе Польши по одному человеку.
Исполнение песни «Тёмная ночь» в музее Второй мировой войны в польском Гданьске стало причиной конфликта между директором культурного учреждения и музыкантами. Руководитель музея потребовал прекратить пение, объяснив, что композиция является «большевистской» и запрещена на территории Польши. Когда певец Пётр Косевский возмутился, его попросили покинуть здание.
Певица Ольга Кормухина в эфире НСН призвала не судить обо всех поляках по одному представителю нации. Однако напомнила, что Польша всегда отличалась двойственностью взглядов.
«Разве можно судить по одному сумасшедшему поляку о целом народе. Хотя в принципе, обратитесь к характеристике поляков, которую дал Уинстон Черчиль («И всё же всегда существовали две Польши: одна из них боролась за правду, а другая пресмыкалась в подлости…», — прим. НСН. Также известно, что британский политик назвал Польшу «гиеной Европы»). Они всегда смотрели на Европу, то на Наполеона, то ещё на кого-нибудь», — заметила певица.
Этот неприятный случай, по мнению Кормухиной, говорит о том, что информационная война в мире продолжается.
«Война-то идёт на самом деле. Когда она идёт на поле брани, уже включается армия, техника — это уже финальная стадия информационной и нравственной войны. Две силы воюют испокон веков, и они будут воевать. Что тут удивляться? Иногда человек может переобуться, что называется, в полёте, прямо на ходу. Человек имеет возможность выбрать только один вектор. Либо он потребляет, либо отдаёт и получает взамен. Просто сейчас очень сильно наступает общество потребителей», — заключила собеседница НСН.
Что касается поведения директора музея, за него в ответе родители, добавила певица. Вряд ли они поддержали бы его в утверждении о «большевистском» значении военной песни.
«Я думаю, надо спрашивать родителей директора музея, чем объясняется его поведение. Они-то войну пережили, по крайней мере, родились недалеко от времён войны. Даже его дедушка и бабушка могли передать какие-то свои впечатления. Не думаю, что это был позитивчик, и не думаю, что это был негатив в отношении русской армии. Я специально говорю “русской”, поскольку сейчас Россия — преемница советской истории», — подчеркнула Кормухина.
Добавим, музыкант Пётр Косевский на своей странице в Facebook написал, что был шокирован таким «вульгарным поведением в культурном учреждении». Он ожидал, что песня «Тёмная ночь» поможет объединить людей, и был крайне удивлён тем, как сильно ошибался.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Российские хоккеисты ведут в матче со сборной Швеции
- Зеленский вынесет вопрос о формате переговоров с Россией на референдум
- Из трёх застрявших в тоннеле метропоездов эвакуируют пассажиров
- Скончался журналист Александр Поклад
- Зеленский назвал дату внеочередных выборов в украинский парламент