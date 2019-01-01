Кормухина назвала сумасшедшим поляка, запретившего исполнение «Тёмной ночи» в музее

Исполнение песни «Тёмная ночь» в музее Второй мировой войны в польском Гданьске стало причиной конфликта между директором культурного учреждения и музыкантами. Руководитель музея потребовал прекратить пение, объяснив, что композиция является «большевистской» и запрещена на территории Польши. Когда певец Пётр Косевский возмутился, его попросили покинуть здание.

Певица Ольга Кормухина в эфире НСН призвала не судить обо всех поляках по одному представителю нации. Однако напомнила, что Польша всегда отличалась двойственностью взглядов.

«Разве можно судить по одному сумасшедшему поляку о целом народе. Хотя в принципе, обратитесь к характеристике поляков, которую дал Уинстон Черчиль («И всё же всегда существовали две Польши: одна из них боролась за правду, а другая пресмыкалась в подлости…», — прим. НСН. Также известно, что британский политик назвал Польшу «гиеной Европы»). Они всегда смотрели на Европу, то на Наполеона, то ещё на кого-нибудь», — заметила певица.

Этот неприятный случай, по мнению Кормухиной, говорит о том, что информационная война в мире продолжается.

«Война-то идёт на самом деле. Когда она идёт на поле брани, уже включается армия, техника — это уже финальная стадия информационной и нравственной войны. Две силы воюют испокон веков, и они будут воевать. Что тут удивляться? Иногда человек может переобуться, что называется, в полёте, прямо на ходу. Человек имеет возможность выбрать только один вектор. Либо он потребляет, либо отдаёт и получает взамен. Просто сейчас очень сильно наступает общество потребителей», — заключила собеседница НСН.