Конгрессвумен в США провела конференцию в ZOOM на фоне коллекции оружия

Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт подключилась к онлайн-заседанию, сидя на фоне полок с коллекцией огнестрельного оружия. Тема заседания была посвящена запрету членам Конгресса вносить оружия в Капитолий, который ввели после событий 6 января в Вашингтоне, пишет USA Today.

На заднем фоне у Боберт расположились два автомата, винтовка и пистолет. Другие члены нижней палаты возмутились поведением коллеги, некоторые заявили, что она нарушает принятые нормы об оружии на заседаниях.

{{related_post_aTpLuvLgB}}

Боберт была избрана конгрессменом от штата Колорадо в конце 2020 года. Ранее она заявила, что хочет пронести свой полуавтоматический Glock в Капитолий и сослалась на вторую поправку конституции США.



