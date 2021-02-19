Конгрессвумен в США провела конференцию в ZOOM на фоне коллекции оружия
Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт подключилась к онлайн-заседанию, сидя на фоне полок с коллекцией огнестрельного оружия. Тема заседания была посвящена запрету членам Конгресса вносить оружия в Капитолий, который ввели после событий 6 января в Вашингтоне, пишет USA Today.
На заднем фоне у Боберт расположились два автомата, винтовка и пистолет. Другие члены нижней палаты возмутились поведением коллеги, некоторые заявили, что она нарушает принятые нормы об оружии на заседаниях.
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Боберт была избрана конгрессменом от штата Колорадо в конце 2020 года. Ранее она заявила, что хочет пронести свой полуавтоматический Glock в Капитолий и сослалась на вторую поправку конституции США.
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