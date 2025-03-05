Конгрессмена Грина выдворили из зала за попытку сорвать выступление Трампа

Демократа, члена Палаты представителей США Эла Грина выдворили из зала Конгресса, сообщает «РЕН ТВ».

Это произошло после того, как он несколько раз прерывал выступление американского лидера Дональда Трампа. Это произошло по распоряжению спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Ранее стало известно, что Трамп выступит в Конгрессе на тему «возрождения американской мечты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

