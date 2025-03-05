Белый дом: Трамп выступит в Конгрессе на тему «возрождения американской мечты»

Темой предстоящего выступления главы Белого дома Дональда Трампа перед Конгрессом станет возрождение американской мечты», сообщила Fox News пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт.

По ее словам, выступление «станет обязательным к просмотру телешоу». Левитт указала, что Трамп за один месяц добился большего, чем любой лидер за четыре года.

Ранее Трамп пообещал раскрыть важную информацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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