Республиканец решил проверить финансовые операции Байденов
Конгрессмен от Республиканской партии США Джеймс Комер намерен проверить финансовые операции семьи американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Комер заявил, что республиканцы не намерены оставить без внимания злоупотребления влиянием семьей Байдена. Он также напомнил, что республиканцы несколько лет расследовали махинации сына президента, Хантера Байдена.
Конгрессмен отметил, что республиканцы обнародуют итоги расследования в январе 2024 года, если наберут большинство в Палате представителей (нижней палате Конгресса США). В этом случае к расследованию подключится однопартиец Комера Джим Джордан как председатель судебного комитета палаты представителей.
По данным Fox News, прокурор из Делавэра Дэвид Вайс с 2018 года расследует дело Хантера Байдена, обвиняемого в налоговых нарушениях и продвижении интересов иностранных государств.
Ранее Джо Байден заявил журналистам, что считает смешными разговоры о возможности объявить ему импичмент. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Риши Сунак урежет госрасходы для покрытия дефицита бюджета
- ЦБ:15 российских банков приступили к тестированию цифрового рубля
- Милонов назвал излишним запрет насилия в компьютерных играх
- Вернувшийся из плена британский наемник вновь приедет на Украину
- Лукашенко пообещал превратить все белорусские деревни в агрогородки
- Мосгорсуд утвердил высылку блогера Неколгая из России
- Депутат из Новосибирской области погиб в ходе СВО на Украине
- Шадаеев: Минцифры поддержит сделку по продаже холдингом Veon компании «Вымпелком»
- Стремоусова похоронили на центральном городском кладбище Симферополя
- Республиканец решил проверить финансовые операции Байденов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru