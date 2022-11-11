Республиканец решил проверить финансовые операции Байденов

Конгрессмен от Республиканской партии США Джеймс Комер намерен проверить финансовые операции семьи американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал Fox News.

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Комер заявил, что республиканцы не намерены оставить без внимания злоупотребления влиянием семьей Байдена. Он также напомнил, что республиканцы несколько лет расследовали махинации сына президента, Хантера Байдена.

Конгрессмен отметил, что республиканцы обнародуют итоги расследования в январе 2024 года, если наберут большинство в Палате представителей (нижней палате Конгресса США). В этом случае к расследованию подключится однопартиец Комера Джим Джордан как председатель судебного комитета палаты представителей.

По данным Fox News, прокурор из Делавэра Дэвид Вайс с 2018 года расследует дело Хантера Байдена, обвиняемого в налоговых нарушениях и продвижении интересов иностранных государств.

Ранее Джо Байден заявил журналистам, что считает смешными разговоры о возможности объявить ему импичмент. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеРеспубликанская Партия СШАДжо Байден
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