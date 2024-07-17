Конгресс: США при Трампе будут демонстрировать России силу

«Россия не вторгалась на Украину при нем [Трампе]», — заявил он. Так парламентарий ответил вопрос о том, как Вашингтон будут взаимодействовать с Москвой, если на выборах победит Трамп.

Ранее сообщалось, что бывший президент США, кандидат в главы государства Дональд Трамп начнет переговоры о мире с Россией и Украиной в случае победы на президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

