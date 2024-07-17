Конгресс: США при Трампе будут демонстрировать России силу
Американские власти в случае победы экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах будут взаимодействовать с Россией, демонстрируя силу, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера республиканского большинства в Палате представителей Стива Скализа.
«Россия не вторгалась на Украину при нем [Трампе]», — заявил он. Так парламентарий ответил вопрос о том, как Вашингтон будут взаимодействовать с Москвой, если на выборах победит Трамп.
Ранее сообщалось, что бывший президент США, кандидат в главы государства Дональд Трамп начнет переговоры о мире с Россией и Украиной в случае победы на президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru