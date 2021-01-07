Конгресс признал Байдена президентом США

Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Члены обеих палат одобрили результаты голосования коллегии выборщиков и признали победителем кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

Заседание Конгресса ранее пришлось прервать из-за вторжения сторонников Трампа в здание капитолия. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Глава столичного департамента полиции подтвердил информацию о четырех погибших в ходе протестов.

Несколько представителей Конгресса от Республиканской партии пробовали опротестовать голоса выборщиков в Джорджии, Пенсильвании, Невады и Мичигане, но не нашли поддержки как у демократов, так и у однопартийцев.

Утверждение Конгрессом голосов выборщиков является заключительным этапом в избирательном процессе и закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов президентских выборов.

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о фальсификациях на выборах и пообещал, что никогда не признает своего поражения. Во время протестов в Вашингтоне полиция задержала 50 его сторонников.





