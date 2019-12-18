Конгресс обсуждает импичмент Трампа

Палата представителей конгресса Соединённых Штатов Америки приступила к заседанию, на котором предполагается принять решение о вынесении вотума недоверия президенту Дональду Трампу. Для принятия импичмента потребуется простое большинство голосов. Ожидается, что отстранение Трампа от власти поддержит всё большинство Демократической партии, передает ТАСС.

Нынешнему главе Белого дома вменяют превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Главное обвинение связано с Украиной, согласно которому Трамп просил лидера страны Владимира Зеленского расследовать деятельность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Последний может стать основным соперником Трампа на предстоящих выборах.

