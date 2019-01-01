Конгресс может начать процедуру импичмента Трампа
Председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер не исключил, что конгрессмены могут начать процедуру импичмента Дональда Трампа.
Он подчеркнул, что Конгресс «должен реагировать на преступления, ложь и другие нарушения президента Трампа», сообщает «Свободная пресса».
Начать процедуру импичмента может палата представителей, где у членов Демпартии большинство. Окончательное решение остаётся за Сенатом, где большинство у республиканцев.
За всю историю США два президента были представлены к импичменту Палатой представителей, но оправданы потом Сенатом, где обвинение не набрало необходимые 2/3 голосов: Эндрю Джонсон и Билл Клинтон. В 1974 году президент Ричард Никсон, также представленный к импичменту по делу Уотергейта Палатой представителей, ушёл в отставку, прежде чем вопрос был рассмотрен Сенатом.
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