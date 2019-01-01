В мире

Конгресс может начать процедуру импичмента Трампа

29 мая23:34

Председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер не исключил, что конгрессмены могут начать процедуру импичмента Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что Конгресс «должен реагировать на преступления, ложь и другие нарушения президента Трампа», сообщает «Свободная пресса».

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Начать процедуру импичмента может палата представителей, где у членов Демпартии большинство. Окончательное решение остаётся за Сенатом, где большинство у республиканцев.

За всю историю США два президента были представлены к импичменту Палатой представителей, но оправданы потом Сенатом, где обвинение не набрало необходимые 2/3 голосов: Эндрю Джонсон и Билл Клинтон. В 1974 году президент Ричард Никсон, также представленный к импичменту по делу Уотергейта Палатой представителей, ушёл в отставку, прежде чем вопрос был рассмотрен Сенатом.

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