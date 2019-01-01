Конгресс может начать процедуру импичмента Трампа

Начать процедуру импичмента может палата представителей, где у членов Демпартии большинство. Окончательное решение остаётся за Сенатом, где большинство у республиканцев.

За всю историю США два президента были представлены к импичменту Палатой представителей, но оправданы потом Сенатом, где обвинение не набрало необходимые 2/3 голосов: Эндрю Джонсон и Билл Клинтон. В 1974 году президент Ричард Никсон, также представленный к импичменту по делу Уотергейта Палатой представителей, ушёл в отставку, прежде чем вопрос был рассмотрен Сенатом.

