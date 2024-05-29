Путин установил лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий лимит для переводов без открытия счета 100 тысячами рублей. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что имеются в виду разовые банковские операции, проводимые с упрощенной идентификацией клиента. Отмечается, что сегодня для подобных переводов необходимо лишь предоставлять банку паспортные данные, а сумма операции может быть любой.

Банк России продлил до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж

Нынешнее положение, отмечается в пояснительной записке, не отвечает международным антиотмывочным стандартами и способствует проведению непрозрачных операций. Ограничение суммы переводов поможет уменьшить риски финансирования терроризма и отмывания преступных доходов.

Также до 100 тысяч увеличится максимальный остаток средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.

Закон начнет действовать через год после того, как будет официально опубликован.

Ранее МВД предложило предоставить следователям право приостанавливать денежные переводы при наличии оснований их использования в преступной деятельности, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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