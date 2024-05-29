Путин установил лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

Нынешнее положение, отмечается в пояснительной записке, не отвечает международным антиотмывочным стандартами и способствует проведению непрозрачных операций. Ограничение суммы переводов поможет уменьшить риски финансирования терроризма и отмывания преступных доходов.

Также до 100 тысяч увеличится максимальный остаток средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.

Закон начнет действовать через год после того, как будет официально опубликован.

Ранее МВД предложило предоставить следователям право приостанавливать денежные переводы при наличии оснований их использования в преступной деятельности, сообщает «Радиоточка НСН».

