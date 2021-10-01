Комиссия по торговле запретила продавать IQOS в США

Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила продажу на территории страны устройства для нагрева табака IQOS. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Устройства IQOS в Соединенных Штатах продают компании Altria и Philip Morris. В январе их главный конкурент RJ Reynolds Tobacco подал против компаний иск с обвинениями в использовании технологии нагревания, запатентованной для устройств Glo, Vype и Vuse. Как отметили в RJ Reynolds Tobacco, «посягательство на нашу интеллектуальную собственность подрывает нашу возможность инвестировать и создавать инновации».

Иск должен пройти административную проверку, которая может занять два месяца. Если решение ITC будет подтверждено, продажу IQOS запретят уже с ноября. Постановление вступит в силу после утверждения президентом США Джо Байденом.

