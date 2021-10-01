Комиссия по торговле запретила продавать IQOS в США
Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила продажу на территории страны устройства для нагрева табака IQOS. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Устройства IQOS в Соединенных Штатах продают компании Altria и Philip Morris. В январе их главный конкурент RJ Reynolds Tobacco подал против компаний иск с обвинениями в использовании технологии нагревания, запатентованной для устройств Glo, Vype и Vuse. Как отметили в RJ Reynolds Tobacco, «посягательство на нашу интеллектуальную собственность подрывает нашу возможность инвестировать и создавать инновации».
Иск должен пройти административную проверку, которая может занять два месяца. Если решение ITC будет подтверждено, продажу IQOS запретят уже с ноября. Постановление вступит в силу после утверждения президентом США Джо Байденом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+24 522 / сут.
Умерли
208 тыс.+887 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+19 955 / сут.
- Склад площадью пять тысяч квадратных метров загорелся в Новой Москве
- В России установлен четвертый подряд антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
- Комиссия по торговле запретила продавать IQOS в США
- СМИ: Бывшую замглавы Минпросвещения Ракову объявили в федеральный розыск
- Путин подписал указ о начале призыва в армию
- Сборную России по вольной борьбе сняли с рейса в Амстердаме из-за масочного режима
- ФСБ предотвратила теракт в Черкесске
- Сбербанк увеличил ставки по ипотеке
- Стоимость газа в Европе достигла $1199 за тысячу кубометров
- На Украине сообщили о прекращении транзита российского газа в Венгрию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru