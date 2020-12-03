Комиссия ООН удалила марихуану из списка наиболее опасных наркотиков

Комиссия ООН по наркотическим средствам постановила исключить медицинскую марихуану и её производные из списка самых опасных наркотиков, сообщает The New York Times.

В голосовании приняли участие 53 государства-члена комиссии. "За" проголосовали 27 стран, включая США и Евросоюз, а "против" - 25 государств, в том числе Россия и Китай. Воздержалась только Украина.

В заявлении комиссии ООН говорится, что марихуана для медицинских целей исключается из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах от 1961 года, куда входят вызывающие сильную зависимость вещества, подлежащие строжайшему контролю, например, героин. При этом каннабис оставили в Списке I, то есть все меры контроля наркотиков сохраняются.

В NYT отметили, что решение было принято на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

