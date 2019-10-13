Количество жертв тайфуна «Хагибис» увеличилось до 23 человек, сообщает телеканал NHK. Накануне стихийное бедствие обрушилось на Японию.

Уточняется, что помимо этого еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Также есть и те, кто получили травмы - 166 человек

На данный момент по-прежнему остаются без электричества 200 тыс. домохозяйств в Токио, а также в близлежащих префектурах.

Влaсти сохрaняют в силе прикaзы об эвaкуaции в отношении 3 млн человек в нескольких префектурaх, включaя Токио, Кaнaгaвa, Ниигaтa, Фукусимa, Гуммa, Тибa. Тaкже было обнaродовaно предупреждение об угрозе рaзливa 14 рек из-зa дождей.

Ранее НСН сообщала, что в Японии объявлен максимальный, пятый уровень угрозы.

