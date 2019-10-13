Количество жертв тайфуна «Хагибис» увеличилось
Количество жертв тайфуна «Хагибис» увеличилось до 23 человек, сообщает телеканал NHK. Накануне стихийное бедствие обрушилось на Японию.
Уточняется, что помимо этого еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Также есть и те, кто получили травмы - 166 человек
На данный момент по-прежнему остаются без электричества 200 тыс. домохозяйств в Токио, а также в близлежащих префектурах.
Влaсти сохрaняют в силе прикaзы об эвaкуaции в отношении 3 млн человек в нескольких префектурaх, включaя Токио, Кaнaгaвa, Ниигaтa, Фукусимa, Гуммa, Тибa. Тaкже было обнaродовaно предупреждение об угрозе рaзливa 14 рек из-зa дождей.
Ранее НСН сообщала, что в Японии объявлен максимальный, пятый уровень угрозы.
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