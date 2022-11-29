КНР упростила выдачу виз
Китай упростил процедуру выдачи некоторых виз россиянам, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство КНР в Хабаровске.
Там заявили, что упрощена процедура для получения рабочих, семейных, учебных виз и для бизнеса. Новые правила не распространяются на туристические визы.
Список требований для подачи заявления на визу остается таким, как и до эпидемии COVID-19. Однако теперь нужно предоставить сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса. Визу можно получить за неделю.
Протесты в Китае могут перерасти в массовые беспорядки и «второй Тяньаньмэнь», если власти страны не ослабят коронавирусную политику «нулевой терпимости», заявил в интервью НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков.
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