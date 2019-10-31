КНДР запустила неопознанный объект в сторону Японского моря
Военные Корейской Народно-Демократической Республики выполнили запуск не менее одного снаряда в направлении к Японскому морю. Об этом сообщает крупнейшее южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Согласно данным Объединённого комитета начальников штабов Республики Корея, тип запущенного объекта пока не определён, отмечает RT. Береговая охрана Японии также сообщает о предполагаемом пуске со стороны КНДР.
Суда в Японском море предупреждены о потенциальной опасности. Специалисты в Японии собирают информацию для анализа параметров запуска, идет поиск возможных обломков упавшей ракеты.
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