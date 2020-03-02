КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

Южнокорейские военные зафиксировали пуск двух «неопознанных снарядов» из КНДР в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По имеющимся данным, пуск выполнен из города Вонсан.

Отмечается, что это первый в 2020 году подобный пуск. В 2019 году Пхеньян 13 раз испытывал ракеты, последний запуск был в ноябре.

Новые испытания состоялись даже несмотря на то, что Южная Корея и США отложили проведение весенних совместных командно-штабных учений из-за угрозы распространения коронавируса.

