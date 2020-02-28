Китайский эсминец атаковал лазером самолет-разведчик США

Китайский эсминец в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США, передает телеканал «360».

Как сообщается, инцидент произошел к западу от острова Гуам 17 февраля, но известно о нем стало только сейчас. Применение лазера, который можно увидеть невооруженным глазом, было зафиксировано датчиком на борту самолета-разведчика.

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По словам военного эксперта Сергея Хатылева, этот инцидент можно назвать испытанием лазера в боевых условиях.

В России также есть лазерное оружие. Боевые лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство в ВС РФ. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, который ранее служил в Генштабе заявил в эфире НСН, что у потенциальным противникам РФ отметить на «Пересвет» нечем.

«Средств им (лазерным комплексам – примечание НСН) противостоять нет», - отметил военный аналитик.

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ФОТО: Американская лазерная пушка. Фото с сайта mignews.ru
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