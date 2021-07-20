Китайские власти отменили штрафы за рождение третьего ребёнка
Власти Китая приняли решение отменить штрафы и прочие санкции за рождение третьего ребёнка, сообщает пресс-служба Госсовета КНР.
В сообщении говорится, что отменяются взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры.
Также документе отмечается, что к 2025 году правительство Китая намерено разработать политику активных мер по стимулированию рождаемости. В частности, при регистрации, поступлении в образовательные учреждения и при трудоустройстве не будут учитываться семейные обстоятельства и возможные нарушения гражданами политики ограничения рождаемости.
Кроме того, власти Китая будут повышать качество и эффективность мер социальной поддержки, рождению, воспитанию и образованию детей, работать над снижением стоимость данных услуг для молодых семей. Также планируется рассмотреть вопрос предоставления семьям налогового вычета за расходы на содержание детей до трёх лет, и обеспечения молодых семей с детьми льготным жильём.
Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что в стране с 2021 по 2025 год будут постепенно повышать пенсионный возраст, сообщает RT.
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