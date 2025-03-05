Китай увеличит военный бюджет на 7,2%
Китай в текущем году увеличит свой военный бюджет на 7,2%. Об этом говорится в проекте, представленном в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей
«Расходы на национальную оборону составят 1784,665 миллиарда юаней (около $245,5 млрд)», - указано в документе.
В прошлом году расходы Китая на национальную оборону составляли 1,665 трлн юаней (около $231,24 млрд), годом ранее - 1,55 трлн ($220 млрд).
Между тем Китай решил ввести дополнительные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США с 10 марта, они будут составлять от 10 до 15%, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru