Китай увеличит военный бюджет на 7,2%

Китай в текущем году увеличит свой военный бюджет на 7,2%. Об этом говорится в проекте, представленном в день открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей

«Расходы на национальную оборону составят 1784,665 миллиарда юаней (около $245,5 млрд)», - указано в документе.

В прошлом году расходы Китая на национальную оборону составляли 1,665 трлн юаней (около $231,24 млрд), годом ранее - 1,55 трлн ($220 млрд).

Между тем Китай решил ввести дополнительные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США с 10 марта, они будут составлять от 10 до 15%, пишет 360.ru.

