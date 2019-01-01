Китай станет крупнейшим импортером СПГ

Согласно заявлению исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, наблюдается стремительное развитие отрасли сжиженного природного газа во всем мире, передает «Синьхуа».

Доля строящейся инфраструктуры рынка СПГ превышает трубопроводный аналог.

По предварительным данным, Китай в будущем обгонит Японию и превратится в крупнейшую в мире страну-импортера СПГ.

Сжиженный природный газ - природный газ, искусственно сжиженный путём охлаждения до минус 160°C для удобства хранения или транспортировки. Для хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на специальных регазификационных терминалах.

