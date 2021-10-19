Китай испытал ракетный двигатель с наибольшей тягой в мире

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) во вторник испытала монолитный твердотопливный ракетный двигатель с наибольшей тягой в мире, сообщается на сайте корпорации.

По данным китайских специалистов, двигатель с тягой 500 тонн в диаметре достигает 3,5 метра. Ракетный двигатель был разработан и изготовлен инженерами CASC, что свидетельствует о возможности дальнейшего прогресса в области разработки ракет-носителей тяжелого класса.

В ближайшем будущем, как указано в сообщении корпорации, в CASC планируют создать пятисекционный ракетный двигатель с тягой более 1 тысячи тонн. При этом в 2020 году Китай разработал и успешно испытал трехсекционный твердотопливный двигатель для гражданского пользования. Его длина превышала 11,6 метра, а диаметр достигал 3,2 метра.

В китайском руководстве неоднократно отмечали, что подобные разработки будут задействованы для исследования космического пространства, включая разрабатываемый в КНР проект пилотируемых полетов на Луну.

