Китай инициировал антимонопольное расследование в отношении Google
Китай инициировал антимонопольное расследование в отношении Google, информация размещена на сайте Государственного управления по регулированию рынка Китая.
Ведомство занимается вопросом регулирования монопольных нарушений в различных сферах. Компания Google пока не комментировала начатое расследование. Это не первая претензия к корпорации со стороны государственных органов различных стран.
Министерство юстиции США попросит федерального судью Амита Мехту обязать Google, входящую в Alphabet Inc., продать браузер Chrome, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В августе Мехта постановил, что компания Google незаконно монополизировала рынок интернет-поиска. Чиновники хотят продажи Chrome, потому что он представляет собой одну из ключевых точек доступа к поисковой системе компании.
Если бы в свое время Internet Explorer не отделили от Microsoft, браузер Chrome не появился бы, заявил ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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