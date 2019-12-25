Киргизия предложила Таджикистану обменяться территориями
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил Таджикистану произвести обмен территориями. Речь идет об участках на приграничной территории двух республик.
Жээнбеков отметил, что в последнее время ведет переговоры по этому вопросу с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
«Наша позиция четкая — мы готовы вести эту работу путем дипломатии и переговоров, учитывая интересы двух стран», - цитирует президента Киргизии «Интерфакс». В Бишкеке подчеркнули, что готовы поменяться территориями на всех возможных участках.
В то же время Жээнбеков посетовал, что переговоры с Таджикистаном по данному вопросу идут недостаточно быстро.
На прошлой неделе в приграничном в селе Кок-Таш произошла массовая драка между таджиками и киргизами, разнимать ее пришлось силовикам обеих республик, сообщает RT.
В сентябре на границе двух стран произошла перестрелка, в результате которой пострадали восемь человек, включая двух пограничников и подростка, передает «Свободная пресса».
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