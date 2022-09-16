Киргизия нанесла ответный огневой удар по двум погранзаставам Таджикистана
Вооруженные силы Киргизии нанесли огневой удар по пограничным заставам Таджикистана «Ляккан» и «Богдари». Об этом сообщила киргизская погранслужба Госкомитета нацбезопасности, передает ТАСС.
Ранее в ГКНБ заявили об обстреле с таджикской стороны из ракетных систем залпового огня Баткена, в городе разрушены объекты инфраструктуры. Киргизская сторона информирует, что в 6:00 по местному времени (3:00 мск) со стороны Таджикистана начались обстрелы пограничных нарядов Киргизии и других позиций.
Позднее таджикские вооруженные силы приступили к обстрелу позиций в Лейлекском районе Баткенской области. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», киргизские военнослужащие вели ответный огонь.
В дальнейшем ГКНБ Киргизии обвинила таджикскую сторону в «вероломной атаке» по всему периметру киргизско-таджикской госграницы в Баткенской области. Таджикистан применяет танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, минометы, а также ракетные системы залпового огня и авиацию.
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