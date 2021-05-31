Кипр закрыл свое авиапространство для самолетов из Белоруссии
Кипр запретил самолетам из Белоруссии входить в свое воздушное пространство, а воздушным судам с Кипра – в белорусское. Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации кипрского министерства транспорта распространила соответствующие уведомления.
Как сообщает РИА Новости, также приостановлены перелеты в обоих направлениях между Белоруссией и Кипром. Ограничения будут действовать до 28 августа, исключением станут рейсы скорой помощи, гуманитарные, а также оказавшиеся в чрезвычайной ситуации самолеты.
Ранее Евросоюз на фоне инцидента с самолетом Ryanair решил запретить полеты белорусских воздушных судов в авиапространстве сообщества. Некоторые страны Европы временно прервали авиасообщение с Белоруссией.
Cледовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair 23 мая приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе на борту, напоминает МИР 24. Угроза взрыва не подтвердилась. После посадки лайнера правоохранители задержали сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а также его спутницу гражданку РФ Софию Сапегу.
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