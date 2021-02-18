«Хотели хайпануть». Актриса Шпица о жертвах Вайнштейна
Актриса Катерина Шпица заявила, что среди актрис, которые подали в суд на голливудского продюсера Харви Вайнштейна, были и такие, которые хотели на этом хайпануть.
«Были те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку: «Да, почему бы и нет, я потерплю эти приставания. Может быть, ограничимся какими-то не жёсткими видами секса — и это будет нужное, пускай и не очень приятное, знакомство», — заявила Шпица в интервью журналисту Антону Красовскому на канале «Антонимы».
Теперь, по мнению актрисы, эти женщины, исчерпав свой творческий лимит и оказавшись никому не нужны, решили присоединиться к травле Вайнштейна, передает RT.
«Может быть, решили присоединиться, может быть, хайпануть и словить волну травли — и получить воздаяние моральное», — сказала она, не исключив при этом, что среди жертв продюсера были и те, к кому «он грязно, непорядочно приставал».
Суд в США приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за изнасилование третьей степени и склонение к сексу первой степени. Сам бывший продюсер свою вину не признал. Weinstein Company, принадлежавшую продюсеру, суд обязал выплатить 17 миллионов долларов женщинам, которые подверглись с его стороны насильственным действиям сексуального характера.
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