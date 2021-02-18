«Хотели хайпануть». Актриса Шпица о жертвах Вайнштейна

Актриса Катерина Шпица заявила, что среди актрис, которые подали в суд на голливудского продюсера Харви Вайнштейна, были и такие, которые хотели на этом хайпануть.

«Были те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку: «Да, почему бы и нет, я потерплю эти приставания. Может быть, ограничимся какими-то не жёсткими видами секса — и это будет нужное, пускай и не очень приятное, знакомство», — заявила Шпица в интервью журналисту Антону Красовскому на канале «Антонимы».