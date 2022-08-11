Карты «Мир» могут заработать на Кубе в ближайшие месяцы
Карты отечественной платежной системы «Мир» могут начать принимать на территории Кубы к концу 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на посла Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.
По его словам, с 2021 года Куба совместно с российской Национальной системой платежных карт работает над внедрением платежной системы РФ в республике. Дипломат отметил, что первый этап близится к завершению. Его цель — взаимосвязь платежных систем обеих стран.
Отмечается, что для Кубы это еще один способ расширения банковской и финансовой системы на другие рынки.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале заявила, что снимать наличные с карты «Мир» на Кубе пока невозможно. По её словам, такая опция в настоящее время недоступна, «работа над этим ведётся».
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