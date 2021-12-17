Написанную свиньей картину продали за рекордную сумму

Произведение под названием «Дикая и свободная», автором которого является свинья, побило мировой рекорд стоимости картин, написанных животными. Прежнее достижение принадлежало знаменитому шимпанзе-живописцу из Конго, три его работы ушли с аукциона в 2005 за £ 14000.

Хозяйка животного рассказала, что хрюшку спасли от забоя пять лет назад. С тех пор она стала упражняться в живописи и создала множество удивительных произведений. По словам заводчицы, на эту работу у художницы по кличке Пигкассо, проживающей на ферме на юго-западе ЮАР, ушло несколько недель.

Торги за полотно талантливой свиньи продолжались около 72 часов. В итоге работа отправилась к коллекционеру из ФРГ.

Выручка с продажи картины пойдет на содержание фермы, где живет художница.

Ранее Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордную цену.

