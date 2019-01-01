Картина Кандинского побила аукционный рекорд в Германии

Полотно художника Василия Кандинского на торгах аукционного дома Ketter Kunst в Германии продали 2,5 миллиона евро. Цена является рекордной для немецких аукционов, заявили организаторы.

«Яркая картина Василия Кандинского Treppe zu Schloss («Лестница к замку») 1909 года - великолепный экземпляр его раннего творчества… C сентября 1916 года работа не была доступна для публики», - сказано в пресс-релизе аукционного дома.

Предметом изображения Кандинского стал замок в общине Мурнау в Баварии. По данным таблоида Bild, первоначальная цена картины в 1,5 млн евро выросла до 2,5 миллионов евро всего за пять минут и была продана.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН пытался оценить ущерб от пропажи картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» из филиала Лувра в Абу-Даби, за которую на аукционе в 2017 году было заплачено 450 миллионов 300 тысяч долларов.

