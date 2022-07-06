Канадским военным разрешат носить юбки и красить волосы

Минобороны Канады внесло изменения в устав, касающиеся причесок и внешнего вида военнослужащих, сообщает ТАСС.

В частности, с сентября канадским военным разрешат носить волосы любой длины и красить их в любые цвета.

Татуировки разрешено делать на лице, при этом они не должны пропагандировать гомофобию, расизм и сексизм.

Мужчинам-военнослужащим также будет позволено носить юбки, отращивать длинные ногти, делать пирсинг и носить серьги-тоннели.

5 июля Канада стала первым государством, ратифицировавшим членство Финляндии и Швеции в НАТО.

