Как зовут собаку Путина? Ответ нашел Байден

Роли исполняли:

Джо Байден, бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии, 77 лет;

Дональд Трамп, действующий президент США, республиканец, 74 года.

Это были дебаты между самыми пожилыми участниками за всю историю их проведения. Но это не помешало им снискать славу самых грязных за всю историю, настолько богаты они оказались взаимными нападками и оскорблениями.

Абсолютный позор – такой оценки удостоились дебаты кандидатов в президенты США от российского телеведущего Владимира Познера (гражданина США, кстати).

«Это не были дебаты в том смысле, как они бывали при Никсоне и Кеннеди. Это были довольно постыдные обзывания друг друга и больше ничего. Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку», - сказал Познер.

Крайне негативными оценками прошедших дебатов изобилуют и комментарии американских СМИ, причем, обоих лагерей. «Ужасающе» (horrendous) - самое часто употребляемое в них слово. А самое неприятное, на взгляд многих американских наблюдателей, заключается в том, что эти дебаты не дали избирателям ни намека на то, как собираются действовать кандидаты в случае попадания в президентское кресло. Кстати, аудитория тоже оказалась не в восторге от спектакля: главной эмоцией от увиденного участники опроса CBS назвали "раздражение" (69%).

В ходе дебатов Дональд Трамп поставил под сомнение умственные способности Джо Байдена и выразил мнение, что тот почти за полвека политической карьеры в США не сделал ничего полезного. По словам Трампа, планы Байдена в сфере здравоохранения лишат 180 миллионов человек частного медицинского страхования.

Байден, в свою очередь, назвал Трампа лжецом и велел ему «заткнуться». По его оценке, Трамп – «президент, который портит всё», а также «худший президент, который когда-либо был в Америке». В полемическом запале Байден назвал Трампа «щенком Путина» (Putin's puppy).

Обратили внимание на эту реплику и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что наблюдатели за ходом избирательной кампании в США фиксируют «новые проявления политической электоральной культуры в США».

Налицо, скорее, исчезновение политической электоральной культуры в США.

