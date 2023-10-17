Japan Airlines выполнила добавленный рейс для борцов сумо из-за угрозы перевеса
Японский авиаперевозчик Japan Airlines решил организовать дополнительный рейс для участников соревнований по национальной борьбе сумо, опасаясь перегрузки самолёта. Об этом сообщает издание The Japan News.
Борцам предстояло перелететь на остров Осима двумя рейсами из Токио и Осаки. Однако в авиакомпании сделали расчёт веса пассажиров и пришли к выводу, что все не смогут поместиться на два борта. Дело в том, что каждый спортсмен весил не менее 120 килограммов.
В итоге, на дополнительный рейс было решено пересадить 27 габаритных пассажиров. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», авиакомпания добавила дополнительный рейс из Токио, чтобы рассредоточить сумоистов. Всего в турнире в Осиме принимают участие около 460 борцов.
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