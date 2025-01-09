Израиль сообщил о ликвидиации командира батальона ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира батальона «Сабра» палестинской террористической организации ХАМАС Усамы Абу Намоса.
По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен на основании разведывательных данных ВВС Израиля в районе города Газа. В результате операции был также уничтожен заместитель командира батальона Махмуд ат-Тарк и два командира рот.
Абу Намос возглавлял нападения на израильские войска в районе Нецарим.
Эта операция является частью продолжающихся действий Израиля в рамках операции «Железные мечи», начавшейся после масштабной ракетной атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru