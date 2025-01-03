ЦАХАЛ заявила о поражении в секторе Газа 40 пунктов сбора ХАМАС

В сообщении также говорится о поражении центров командования и управления движения на территории анклава, некоторые из которых находились на территории бывших школ.

В ЦАХАЛ отметили, что израильскими военными были приняты дополнительные меры, с целью избежать причинения вреда мирному населению.

Ранее армия Израиля нанесла по Йемену несколько авиаударов, поразив электростанцию на юге столицы страны Саны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

