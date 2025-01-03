ЦАХАЛ заявила о поражении в секторе Газа 40 пунктов сбора ХАМАС
ВВС Израиля за минувшие сутки атаковали около 40 пунктов сбора членов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской Армии обороны (ЦАХАЛ).
В сообщении также говорится о поражении центров командования и управления движения на территории анклава, некоторые из которых находились на территории бывших школ.
В ЦАХАЛ отметили, что израильскими военными были приняты дополнительные меры, с целью избежать причинения вреда мирному населению.
Ранее армия Израиля нанесла по Йемену несколько авиаударов, поразив электростанцию на юге столицы страны Саны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru