ЦАХАЛ заявила о поражении в секторе Газа 40 пунктов сбора ХАМАС

ВВС Израиля за минувшие сутки атаковали около 40 пунктов сбора членов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской Армии обороны (ЦАХАЛ).

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В сообщении также говорится о поражении центров командования и управления движения на территории анклава, некоторые из которых находились на территории бывших школ.

В ЦАХАЛ отметили, что израильскими военными были приняты дополнительные меры, с целью избежать причинения вреда мирному населению.

Ранее армия Израиля нанесла по Йемену несколько авиаударов, поразив электростанцию на юге столицы страны Саны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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