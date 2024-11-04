Израиль проинформировал главу Генассамблеи ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР

Израиль прекратил сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил постоянный представитель страны при международной организации Дэнни Данон. Об этом сообщила израильская миссия в ООН.

«Мы официально проинформировали председателя Генеральной Ассамблеи [Филемона Янга ] о прекращении сотрудничества с организацией», – подчеркнул Данон.

Как отметил дипломат, БАПОР в секторе Газа контролируется палестинским движением ХАМАС. По словам Данона, Израиль намерен продолжать сотрудничать с гуманитарными организациями, которые не «поощряют терроризм» против страны.

Ранее в кнессете (парламенте) Израиля поддержали законопроект о запрете деятельности БАПОР. Госдеп США предупредил Тель-Авив о последствиях принятия такого решения, напоминает РЕН ТВ.

