Израиль отразил ракетный удар из сектора Газа

Палестинские радикалы выпустили из сектора Газа ракету в сторону Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Военные не сообщили о пострадавших при обстреле.

Палестина закидала Израиль ракетами

Израиль регулярно подвергается обстрелом ракетами со стороны сектора Газа. Ранее радикалы из газы выпустили ракету по территории страны в январе. В тот же день истребители Израиля поразили несколько целей ХАМАС в секторе.

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ФОТО: justmedia.ru
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