Израиль отразил ракетный удар из сектора Газа
23 марта 202120:46
Палестинские радикалы выпустили из сектора Газа ракету в сторону Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Военные не сообщили о пострадавших при обстреле.
Израиль регулярно подвергается обстрелом ракетами со стороны сектора Газа. Ранее радикалы из газы выпустили ракету по территории страны в январе. В тот же день истребители Израиля поразили несколько целей ХАМАС в секторе.
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23 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru