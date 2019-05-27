Израиль отомстил Сирии за самолёт

Израильская армия сообщила об обстреле сирийской системы ПВО, которая ранее атаковала самолёт Израиля, сообщает «Свободная Пресса».

По данным вооружённых сил страны, 27 мая был зафиксирован удар со стороны Сирии по израильскому самолёту, который направлялся на север Израиля. В ответ была атакована сирийская ракетная установка, которая произвела удар.

Кроме того, как пишет Утро.ру, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сирийской армии не удалось сбить самолёт.

«Наша политика ясна - мы не готовы терпеть никакая агрессию против нас, мы ответим на нее сильно и решительно», - подчеркнул Нетаньяху.

Ранее экс-советника министра внутренней безопасности Израиля, бывшего израильского консула в Москве Алекса Векслера рассказал в беседе с НСН, почему неоднократно озвученная позиция Израиля по атаке на иранские объекты в Сирии остается неизменной.

