Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в ответ на ракетный запуск
Истребители Израиля в ночь на субботу подвергли бомбардировке позиции радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, ответив на запуск ракеты в сторону Израиля. Об этом говорится сообщает пресс-служба израильской армии.
«В ответ на ракету, выпущенную вечером из Газы по Израилю, мы только что нанесли удары по пулеметной точке, складу и военному комплексу ХАМАС», — указано в сообщении пресс-службы в Twitter.
По данным Армии обороны Израиля, в пятницу сирены прозвучали в региональном совете Эшколь на границе с палестинским анклавом. Система ПВО «Железный купол» перехватила ракету.
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