Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в ответ на ракетный запуск

Истребители Израиля в ночь на субботу подвергли бомбардировке позиции радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, ответив на запуск ракеты в сторону Израиля. Об этом говорится сообщает пресс-служба израильской армии.

«В ответ на ракету, выпущенную вечером из Газы по Израилю, мы только что нанесли удары по пулеметной точке, складу и военному комплексу ХАМАС», — указано в сообщении пресс-службы в Twitter.

По данным Армии обороны Израиля, в пятницу сирены прозвучали в региональном совете Эшколь на границе с палестинским анклавом. Система ПВО «Железный купол» перехватила ракету.

