Избирательный штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться перед христианами
Избирательный штаб бывшего американского лидера Дональда Трампа потребовал от действующего главы Белого дома Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за то, что он назначил на пасхальное воскресенье День видимости трансгендеров (движение ЛГБТ запрещено в России), сообщает The Daily Wire.
В окружении политика такое решение назвали богохульством. Отмечается, что такой шаг является еще одним примером «наступления администрации Байдена на христианскую веру».
Ранее Байден счел Трампа «староватым» для должности президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru