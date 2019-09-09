Из-за забастовки пилотов «British Airways» отменены сотни рейсов авиакомпании

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Напавший на Памфилову признал свою вину

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову до 6 ноября

Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II

В СМИ оценивают ущерб авиакомпании из-за забастовки пилотов в 80 млн фунтов.

По данным РЕН ТВ, ситуация с пилотами сорвала планы около 300 тысяч пассажиров. Авиакомпания предоставила возможность переоформить билеты.

Пилоты «British Airways» массово отказались выходить на работу, требуя повышения зарплаты. Как пишет Дни.ру , в связи с инцидентом отменены более 1,5 тысячи рейсов.

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