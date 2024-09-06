Из-за супертайфуна в Китае эвакуировали почти 420 тысяч человек
В Китае из-за приближения супертайфуна «Яги» эвакуировали почти 420 000 человек в провинции Хайнань, сообщает агентство «Синьхуа».
По данным метеорологов, сейчас «Яги» приближается к КНР со скоростью 245 км/ч. Как ожидается, достигнет суши он в районе города Вэньчан. В административном центре Хайкоу приостановили работу учреждений и закрыли образовательные и развлекательные заведения.
Ожидаются затопления из-за осадков и штормовой волны.
Ранее Гонконгская фондовая биржа объявила об отмене торгов из-за тайфуна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru