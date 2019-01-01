Из-за санкций США Huawei лишился Android

Google принял решение отказаться от сотрудничества с известным китайским телекоммуникационным гигантом Huawei из-за включения его в черный список США. Как сообщает Reuters, в результате Huawei лишилась доступа к операционной системе Android, на которой работают ее смартфоны.

По данным агентства, китайская компания также не сможет использовать приложения Google, которые не находятся в открытом доступе, пишет «Свободная пресса».

Ранее Huawei подала иск на правительство США, так как считает его действия незаконными.



