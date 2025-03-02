Из-за пролёта самолётов в районе поместья Трампа были подняты истребители ВВС
2 марта 202506:34
В США истребители ВВС страны 1 марта были подняты в небо для сопровождения гражданских самолётов над Палм-Бич во Флориде, где находится поместье главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил в соцсети Х журналист Newsmax Тодд Старнс.
Три гражданских самолёта сопровождали истребители F-16.
Они вынудили лайнеры покинуть данный район, выпустив сигнальные ракеты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru