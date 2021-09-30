Испанская ассоциация извинилась за социальную рекламу с русскими девушками
Испанская ассоциация Nueva Vida, сделавшая социальную рекламу против проституции и торговли людьми с упоминанием русских девушек, принесла извинения россиянам. Об этом сообщает посольство России в Мадриде в своем аккаунте в Facebook.
«Глава некоммерческой организации Nueva Vida Хулио Гарсия Селорио направил в адрес посольства письмо, в котором принес свои извинения, и сообщил о решении убрать ранее размещенные в ряде испанских городов провокационные баннеры с упоминанием имен русских девушек», - отмечается в сообщении посольства.
Кампания против сексуальной эксплуатации людей включала в себя размещение социальной рекламы на автобусных остановках. На них было изображено «меню» с женскими, в том числе русскими, именами. По мнению авторов рекламы, плакаты призывали задуматься о недопустимости «покупки» людей и сексуальных услуг.
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