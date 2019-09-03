Испания сообщила о задержании гражданина РФ на судне с 800 кг кокаина

Полиция Испании задержала яхту близ Азорских островов с 800 кг кокаина на борту, среди задержанных есть россиянин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету El Mundo.



Всего было арестовано трое человек – мексиканец, серб и россиянин. Отмечается, что они направлялись в Европу под американским флагом. Задержанное судно было направлено в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

В посольстве РФ в Испании РБК заявили, что следят за ситуацией, выясняют детали случившегося, в частности, действительно ли задержанный является российским гражданином.





