Испания сообщила о задержании гражданина РФ на судне с 800 кг кокаина
Полиция Испании задержала яхту близ Азорских островов с 800 кг кокаина на борту, среди задержанных есть россиянин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету El Mundo.
Всего было арестовано трое человек – мексиканец, серб и россиянин. Отмечается, что они направлялись в Европу под американским флагом. Задержанное судно было направлено в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.
В посольстве РФ в Испании РБК заявили, что следят за ситуацией, выясняют детали случившегося, в частности, действительно ли задержанный является российским гражданином.
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