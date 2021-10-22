Исмаилов получил убежище в Черногории

Предприниматель, бывший владелец Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории. Об этом рассказал в интервью изданию Vijesti адвокат бизнесмена Милош Вуксанович.

«Исмаилов бизнесмен, а не убийца». Лужков заступился за основателя «Черкизона»

Ранее Исмаилова задержали в Подгорице. Требование о его экстрадиции ранее выдвинулось Россией.

«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмалов выпущен из экстрадиционного изолятора». Судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович принял решение о выпуске.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АдвокатЧерногория
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