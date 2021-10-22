Исмаилов получил убежище в Черногории
22 октября 202121:18
Предприниматель, бывший владелец Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории. Об этом рассказал в интервью изданию Vijesti адвокат бизнесмена Милош Вуксанович.
Ранее Исмаилова задержали в Подгорице. Требование о его экстрадиции ранее выдвинулось Россией.
«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмалов выпущен из экстрадиционного изолятора». Судья-следователь Высшего суда в Подгорице Владимир Новович принял решение о выпуске.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
- Исмаилов получил убежище в Черногории
- В Подмосковье объяснили, почему заболеваемость COVID-19 будет расти в нерабочие дни
- Тариф за проезд по новым платным дорогам может вырасти вдвое
- В Мособлдуме объяснили опасность QR-кодов на транспорте
- Генсек НАТО отверг право РФ оспорить вступление Украины в альянс
- Магазины IKEA в Москве и Подмосковье будут закрыты с 28 октября по 7 ноября
- Болдуин впервые прокомментировал инцидент на съёмках фильма «Ржавчина»
- СМИ: в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон
- Ребёнок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска
- Минтранс предложил повысить максимальную цену за проезд по платным дорогам
22 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru