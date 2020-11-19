Ирландский фермер обвинил в своих проблемах огромный камень

Ирландский фермер Донал Бохан из города Корк рассказал изданию Irish Examiner о древнем проклятии, которое доставляло ему неприятности в течение 10 лет. Он объяснил, что неудачи начали происходить, когда один из быков фермера сбил старый камень.

Фермер утверждает, что после инцидента на него обрушились несчастья: он терял деньги, его скот умирал, а засеянные поля несколько раз затоплялись.

Для решения проблемы Бохан связался с экспертов по фольклору местного университета Дженни Батлер, которая порекомендовала ему вызвать на помощь друидов.

Бохан вместе с друидами совершил двухчасовой обряд, в ходе которого при помощи экскаватора он установил древний камень на прежнее место. Фермер отмечает, что с этого момента неприятности обходят его стороной.

