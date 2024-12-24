Иран приостановил авиарейсы в Сирию до 22 января

Компании Ирана отменили все авиарейсы в Сирию до 22 января, авиасообщение между государствами не согласовано с властями в Дамаске. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации республики Хосейн Пурфарзане, передает агентство ISNA.

«Полеты в Сирию запрещены до 22 января... но в отношении Ливана никаких ограничений нет», — подчеркнул Пурфарзане.

Он отметил, что для возобновления авиасообщения нужно разрешение страны назначения. Аналогичная ситуация сложилась с перелетами в Египет: для осуществления рейсов власти «должны прийти к единому итогу».

Ранее Иран осудил оккупацию Израиля на территории Сирии и призвал Совет безопасности ООН не игнорировать ситуацию, напоминает РЕН ТВ.

