Стало известно о грядущем расширении ШОС
Шанхайская организация сотрудничества объявит о своём расширении за счёт новых участников на ближайшем саммите, который пройдет в Самарканде на этой неделе. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в статье на сайте главы республики.
По словам Миризиёева, на встрече в верхах 15-16 сентября будет сформулирована новая повестка ШОС, что означает «зарождение нового этапа» в истории организации. По словам президента Узбекистана, который сейчас председательствует в ШОС, на данный момент, это самое крупное из региональных объединений мира. Организация связывает огромное географическое пространство и около половины населения всей Земли.
Мирзиёев выразил уверенность, что задача ШОС - стать полюсом притяжения «без разделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса». Узбекский лидер считает, что ей необходимо развивать разностороннее сотрудничество, обеспечивая региональную безопасность. В числе приоритетных задач, он, в частности, назвал развитие отношений с Афганистаном.
На сегодня в ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В процессе вступления находятся два государства - Иран и Белоруссия, которая имеет статус наблюдателя.
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